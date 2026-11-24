Berlin (dpa/bb) – Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin will weiter Druck machen für ein privates Böllerverbot, sieht für dieses Jahr aber kaum Aussicht auf Erfolg. «Für dieses Jahr ist der Zug abgefahren», sagte der Sprecher des Berliner GdP-Landesverbands, Benjamin Jendro, am Morgen im RBB-Inforadio. «Wir sehen keine Chancen mehr für dieses Silvester, aber vielleicht legen wir doch mal den Grundstein, dass wir beim Jahreswechsel 27/28 dann vielleicht mal so weit sind.»

Beim Thema Böllerverbot waren sich die Innenminister von Bund und Ländern bislang nicht einig. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) setzte sich seit längerem dafür ein. Da es für ein bundesweites Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk unter den Innenministern bislang keine Mehrheit gab, forderte sie, dass alternativ zumindest die Länder und Kommunen die Möglichkeit bekommen sollten, entsprechende Regeln zu erlassen. Dafür müsste die Verordnung zum Sprengstoffgesetz durch den Bund geändert werden.





Die Einrichtung von Böllerverbotszonen in der Hauptstadt bezeichnete Jendro im Inforadio als «Placebo» – «weil, wenn ich zwei Meter weiter Böller zünden kann, bringt es auch nichts». Viele Menschen in Berlin gingen an Silvester gar nicht mehr auf die Straße, «weil man diese Zustände auf Berlins Straßen nicht mehr erleben möchte». Der GdP-Sprecher: «Und deswegen würden wir uns hier eine allgemeine Lösung wünschen, weil sonst sind unsere Kolleginnen und Kollegen auch nur Kanonenfutter in der Nacht.»

Die Gewerkschaft der Polizei kämpft schon länger wegen der Entlastung der Polizei für ein Pyrotechnikverbot für den Privatgebrauch. Auch Ärzte machen sich dafür stark. Es gab immer wieder Krawalle und Angriffe auf Polizeibeamte in der Silvesternacht.