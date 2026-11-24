Berlin (dpa) – Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin sieht in der Welle von Bombendrohungen an Schulen eine gezielte Aktion zur Verunsicherung. Es gehe darum, zu «destabilisieren», sagte der Sprecher der GdP, Benjamin Jendro. «Jeder, der selbst Kinder hat, der ist dann natürlich sofort alarmiert.»

An vielen Schulen in ganz Deutschland gingen anonyme Bombendrohungen per E-Mail ein. Die Polizei konnte laut Jendro rasch Entwarnung geben. Eine konkrete Gefährdung sahen die Sicherheitsbehörden nicht.





Der GdP-Sprecher äußerte sich skeptisch, ob sich der Urheber der Mails eindeutig ermitteln lasse. «Auch bei sämtlicher professioneller Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen bin ich nicht ganz so optimistisch, dass man genau rausfindet, wo das herkommt.»