Berlin (dpa/bb) – Dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck ist der Ehrendoktortitel der European School of Management and Technology (ESMT) Berlin verliehen worden. Man wolle damit unter anderem seinen jahrzehntelangen Einsatz für Freiheit und Demokratie würdigen, teilte die Wirtschaftsuniversität mit. Es ist die erste Verleihung einer Ehrendoktorwürde in der Geschichte der Universität.

«Ich empfinde diese Würdigung zugleich als Ermutigung, auch künftige Generationen für demokratische Grundwerte und die damit verbundene Haltung gelebter Eigenverantwortung zu gewinnen», sagte Gauck laut Mitteilung. Die Laudatio hielt Winfried Kretschmann, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg.





Gauck hat bereits mehrere Ehrendoktorwürden erhalten

«Joachim Gauck steht wie kaum ein anderer für die Überzeugung, dass Freiheit und Verantwortung untrennbar miteinander verbunden sind», sagte Jörg Rocholl, Präsident der ESMT Berlin. «Sein Lebenswerk zeigt, dass eine freie Gesellschaft Menschen braucht, die Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und bereit sind, immer wieder für demokratische Werte einzutreten.»

Mit der Ehrendoktorwürde zeichnet die ESMT laut eigenen Angaben von diesem Jahr an Menschen aus, deren Denken und Wirken einen bedeutenden Beitrag zu Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft geleistet hat.

Gauck hat bereits mehrere Ehrendoktorwürden erhalten. Er war von 2012 bis 2017 Bundespräsident.