Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs schrillster Gastronom René Dost zieht in den «Big Brother»-Container. «Meine größte Befürchtung ist eigentlich, dass draußen in meinen 41 Unternehmensbereichen mehr Chaos ausbricht als drinnen im Container», sagte der Influencer der dpa über seine Teilnahme an der neuen Staffel von «Promi Big Brother».

Er sei es gewohnt, jeden Tag Entscheidungen zu treffen und ständig erreichbar zu sein. «Plötzlich keine Kontrolle und kein Handy zu haben, wird für mich wahrscheinlich die härteste Prüfung.»





Bei der neuen Staffel des Sat.1-Formats will der 57-Jährige nicht den exaltierten Influencer geben. «Mein Worst Case wäre, dass die Zuschauer nur den lauten Redo sehen und nicht den Menschen René dahinter.» Die Leute würden häufig nur «den verrückten Unternehmer aus dem Internet» kennen. «Bei Promi Big Brother sollen sie erleben, dass hinter der ganzen Energie auch Herz, Lebenserfahrung und echte Gefühle stecken», sagte Dost.

«Redo» erlangte mit seiner XXL-Restaurantkette Bekanntheit. Mittlerweile folgen ihm hunderttausende Menschen in den Sozialen Netzwerken.

Die neue Staffel von «Promi Big Brother» beginnt am 5. Oktober. Der Gastronom ist dort nicht der einzige Brandenburger. Auch der ehemalige Boxer Axel Schulz zählt zu den Bewohnern des Containers. Mit dabei sind unter anderem auch No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Ex-Bayern-Spieler Christian Lell, Schauspieler Gedeon Burkhard und GNTM-Finalist Godfrey Egbon.