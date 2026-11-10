Berlin (dpa/bb) – Eine beschädigte Gasleitung auf einer Baustelle in Berlin-Lichtenberg sorgt für einen Feuerwehreinsatz. Eine Turnhalle neben dem Gelände wurde geräumt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Es sei niemand verletzt worden. Laut dem Sprecher befindet sich die Gasleitung auf einem größeren Bauplatz, auf dem mehrere neue Häuser entstehen. Die Leitung wurde demnach durch einen Bagger beschädigt. Der zuständige Gasversorger sei vor Ort und kümmere sich darum, dass der Gasaustritt gestoppt werde, hieß es. Zuerst hatte das Portal «T-Online» berichtet.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale ist die Konrad-Wolf-Straße in beiden Richtungen zwischen Berkenbrücker Steig und Sandinostraße gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr an der Straße wurde unterbrochen. Die Linie M5 fahre derzeit nicht. Laut dem Feuerwehrsprecher wird der Einsatz noch mehrere Stunden dauern.



