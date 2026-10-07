Berlin (dpa/bb) – Öffentliche Gebäude und Einrichtungen in der Hauptstadt werden ab 2027 für weitere vier Jahre vom Berliner Gasversorger Gasag beliefert. Man habe das europaweite Vergabeverfahren des Landes Berlin gewonnen, teilte das Unternehmen mit.

«Der Vertrag umfasst die Versorgung von rund 2.275 Abnahmestellen des Landes Berlin mit einer jährlichen Liefermenge von rund 712 Millionen Kilowattstunden Gas», hieß es. Es handele sich um einen der größten öffentlichen Energielieferverträge der Hauptstadt. Zu den belieferten Einrichtungen gehörten etwa Verwaltungsgebäude und Bildungseinrichtungen. Die Gasag versorgt die Hauptstadt nach eigenen Angaben seit 1847 ohne Unterbrechung mit Energie.



