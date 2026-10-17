Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Pankow ist eine 25-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau zuerst Straßenbahngleise überquert und dann unvermittelt die Straße betreten haben. Einer Busfahrerin gelang es, noch rechtzeitig zu bremsen. Die Frau ging den Angaben zufolge weiter und wurde auf einem anderen Fahrstreifen von einem Auto erfasst. Durch den Aufprall wurde sie gegen die Fahrertür geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn.

Rettungskräfte brachten die 25-Jährige mit einer schweren Verletzung am Fuß in ein Krankenhaus. Die 69-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich im Bereich einer U- und S-Bahn-Haltestelle.



