Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Der 55-Jährige wurde am Freitagnachmittag auf der Landsberger Allee in Friedrichshain von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Mann die Straße auf Höhe des Europasportparks zusammen mit seiner Frau überqueren wollen – einen Fußgängerüberweg gibt es dort nicht, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen an Kopf und Rumpf in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Seine Ehefrau und der 30 Jahre alte Autofahrer blieben nach den Angaben vom Samstag unverletzt. Nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

