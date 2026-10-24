Fürstenwalde (dpa/bb) – Bowling nonstop – mehr als 251.630 Pins in 24 Stunden. Das ist das Ziel bei einem Rekordversuch, den das Bowlingteam «Starframers Fürstenwalde» im kommenden Jahr angehen will. Dafür wurde am Samstag geprobt. Sechs Stunden lang waren die sechs Männer im Alter zwischen 20 und 53 Jahren auf der Bahn.

Unterstützer reichten ihnen die glatt polierten Kugeln direkt auf die Finger. «Die Jungs spielen im Doppel und wechseln sich pro Bahn immer ab», sagte Vereinsmitglied Bastian Schaaf. «Die leben wirklich für das Bowling.» Am 3. April 2027 wird es dann in Fürstenwalde ernst: Dann startet der offizielle 24-Stunden-Weltrekordversuch im Bowling.





«Neben sportlicher Leistung geht es deshalb bei den Trainings vor allem um Abläufe, Belastungssteuerung, Versorgung, Kommunikation und das Zusammenspiel zwischen Spielern und Supportern», erklärte Schaaf.

Das Training biete einen guten Einblick in das, was im April auf die sechs Bowler zukommen dürfte.