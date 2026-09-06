Berlin (dpa) – Handball-Pokalsieger Füchse Berlin verstärkt den Rückraum mit dem französischen Nationalspieler Aymeric Zaepfel. Der 25-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten Pays d’Aix Université Club Handball für diese Spielzeit nach Berlin und wird bereits am Nachmittag beim Auswärtsspiel in Stuttgart (16.30 Uhr/Dyn) auflaufen, wie der Verein mitteilte.

Der 1,89 Meter lange Rechtshänder füllt die durch den Abgang von Lasse Andersons entstandene Lücke, die erst in der kommenden Spielzeit durch Simon Pytlick wieder geschlossen wird. Dann stößt auch Zaepfels Landsmann Dika Mem vom FC Barcelona zu den Füchsen.





Nationalmannschafts-Debüt im Mai 2025

«Wir haben einen Spieler mit Handball-IQ bekommen, deshalb hoffen wir, dass er uns bald helfen kann auf beiden Seiten», sagte Füchse-Trainer Nikolej Krickau über den gebürtigen Straßburger.

Zaepfel hatte im Mai 2025 sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft gefeiert und wurde nach dem Ausfall von Nedim Remili für die Europameisterschaft Anfang des Jahres nachnominiert.