Berlin (dpa/bb) – Im Sommer hatte Alba Berlin noch sensationell die Meisterschaft gegen den FC Bayern München geholt. In dieser Saison klafft zwischen beiden Teams nach zwei Duellen in der Basketball-Bundesliga aber aktuell eine große Lücke. «Wir wissen, wo wir stehen und deshalb ist das für uns nichts Überraschendes. Wir müssen erst einmal schauen, wie wir den Anschluss nach oben herstellen. Da ist Bayern gerade nicht der Gradmesser», sagte Manager Marco Baldi nach der 79:90-Heimpleite am Sonntagabend.

Auch das Hinspiel Ende September hatten die Bayern klar mit 95:61 für sich entschieden. Das selbe Bild nun in Berlin. «Wir haben es nie zu uns rüberziehen können und sind eigentlich das ganze Spiel nur hinterhergerannt. Wenn man gegen die Bayern bestehen möchte, muss man an sein Limit kommen. Da waren wir relativ weit entfernt», fand Baldi.





Alba hängt im Mittelfeld fest

Mit der fünften Niederlage im fünften Ligaspiel hängt der Titelverteidiger im Tabellenmittelfeld fest und droht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Auch im letzten Meisterjahr hatte Alba zunächst Startprobleme, wurde dann aber konstant besser und holte den Titel.

Für Nationalspieler Malte Delow wäre es aber fatal zu glauben, dass dies auch diese Saison wieder gelingen wird. «Das wäre zu einfach. Es ist ein anderes Team und eine andere Dynamik. Da kann man sich nicht darauf verlassen, dass es am Ende irgendwie gut wird», sagte er. Um dorthin zu gekommen, bedarf es noch «viel Arbeit».

Kayil plagt Infekt

Deshalb gehe es jetzt in erster Linie erst einmal darum «als Team besser zusammenwachsen und so konstanter werden», so Delow. Zu unbeständig waren die Leistungen bisher in dieser Saison.

Niederlagen und Verletzungen hemmen dabei immer wieder den Prozess der Stabilisierung. «So ist es nicht ganz einfach, den Rhythmus zu finden», sagte Delow. Gegen die Bayern war erneut Youngster Jack Kayil das Sorgenkind. Gerade erst von einer Verletzung genesen, fing sich 20-Jährige unter der Woche einen Infekt ein. Beim Spiel gegen die Bayern wurde ihm in der zweiten Hälfte übel und er konnte nicht mehr spielen.