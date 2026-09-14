Berlin (dpa/bb) – Bei einem Küchenbrand in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Berlin-Lichtenberg haben sich 15 Menschen selbst ins Freie gerettet. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Den Angaben zufolge war das Feuer in der Nacht zu Montag in einer Küche in dem Haus ausgebrochen. Weitere Wohnungen waren laut dem Sprecher nicht betroffen. Demnach war der Einsatz in der Straße Am Stadtpark nach etwa zwei Stunden beendet.