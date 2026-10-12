Berlin (dpa/bb) – Sie sind flauschig, verkuschelt und sie werden gut umsorgt: Die Zwergotter im Berliner Tierpark haben Nachwuchs bekommen. Die fünf am 12. September geborenen Zwergotter – auch Kurzkrallenotter genannt – werden nach Angaben des Tierparks nicht nur von ihren Eltern Ottilie (5) und Otti (3) umsorgt, sondern auch von ihren älteren Geschwistern, die im vergangenen Jahr zur Welt kamen – Zwergotter (Aonyx cinerea) leben in engen Familienverbänden. «Es ist schön zu sehen, wie gut sich die Kleinen bisher entwickeln und wie sich die ganze Truppe um sie kümmert», sagte Kurator Martin Kränzlin laut Tierpark.

In ein paar Wochen stehe der erste Tierarztbesuch mit Impfungen an, dann werde man auch erfahren, welches Geschlecht die Kleinen jeweils haben. In den kommenden Monaten beginnen die Zwergotter auch, die Außenanlage zu erkunden. Den teilen sie sich mit Schopfmakaken und Sulawesi-Hirschebern, die ebenfalls Nachwuchs haben.





Zwergotter sind nach Tierparkangaben mit einer Körperlänge von 45 bis 60 Zentimetern die kleinsten aller Otterarten. Sie sind geschickte Jäger, die sich von Muscheln, Krebsen, Fischen, Würmern und Weichtieren ernähren. Sie leben in ihrer Heimat in Süd- und Südostasien in dichten Mangroven, Flussläufen und Feuchtgebieten.

Die Bestände dort geraten durch schwindenden Lebensraum und zunehmende Belastung von Gewässern unter Druck. Ihre Art wird von der Weltnaturschutzorganisation IUCN auf der Roten Liste als «gefährdet» eingestuft. Die Tiere sind scheu und überwiegend in der Dämmerung und nachts aktiv, deshalb ist es schwer zu sagen, wie viele der Tiere noch in freier Wildbahn leben.