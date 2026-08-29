Joachimsthal (dpa/bb) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 11 in Brandenburg sind fünf Menschen verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Joachimsthal (Landkreis Barnim) und Pfingstberg (Uckermark) seien vier Fahrzeuge an einem Auffahrunfall beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Drei Fahrzeuginsassen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Niemand davon ist aber nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt.

Daraufhin bildete sich ein Stau und es kam laut Polizei zu einem weiteren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde demnach niemand verletzt. Die Fahrbahn Richtung Norden war für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt, später stand zunächst wieder ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die «Märkische Oderzeitung» berichtete zuvor über den Unfall.



