Cottbus (dpa/bb) – Im Zusammenhang mit dem alternativen Wohnprojekt «Zelle 79» in Cottbus müssen sich fünf Angeklagte vor Gericht verantworten. Es geht um den Verdacht der Volksverhetzung, wie der RBB berichtete. Die Staatsanwaltschaft Cottbus bestätigte auf Nachfrage die Anklage.

Das inzwischen zuständige Amtsgericht in Cottbus war bislang für Fragen zum Verfahren aber nicht erreichbar. Es blieb unklar, um welche Vorwürfe es konkret geht. Laut RBB ist ein Verhandlungstermin am 3. Dezember angesetzt.





Das Wohnprojekt «Zelle 79» war in der Vergangenheit mehrmals Ziel von Angriffen. Einschüchterungsversuche und offene Drohungen aus der rechten Szene lösten in Cottbus Verunsicherung aus.

Im Mai 2025 etwa hatten mehrere Angreifer die «Zelle 79» attackiert und verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Wegen eines mutmaßlichen Brandanschlags im Sommer dieses Jahres nahm die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes auf. Die Behörde hatte damals mitgeteilt, dass sie davon ausgeht, dass die Tatverdächtigen aus dem rechtsextremistischen Spektrum stammen. Im Frühjahr wurden ein antisemitischer Schriftzug und ein schwarzes Hakenkreuz an die Synagoge in der Cottbuser Innenstadt geschmiert.