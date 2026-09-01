Berlin (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Auto sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Rettungswagen mit einem Patienten an Bord auf dem Weg ins Krankenhaus, als es am Montagabend im Bezirk Treptow-Köpenick zu dem Zusammenstoß kam.

Demnach wurden neben dem Patienten im Rettungswagen auch drei Mitglieder der Besatzung des Fahrzeugs sowie der Fahrer des Autos verletzt. Vier der Verletzten wurden den Angaben zufolge daraufhin vom Unfallort in der Baumschulenstraße in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen sei nicht mehr fahrbereit gewesen, hieß es.



