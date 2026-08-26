Berlin (dpa) – Vor dem Start der Handball-Bundesliga sieht Füchse-Star Mathias Gidsel den Erzrivalen SC Magdeburg in einer Klasse für sich. «Ich muss anerkennen, dass Magdeburg eine unfassbare Qualität hat – sie sind ein paar Schritte vor uns anderen», sagte der 27-Jährige dem rbb. «Mein „Dark Horse“ ist Melsungen, sie haben einen unfassbaren Kader. Und dann sind wir mit vier, fünf Mannschaften auf gleicher Höhe. Wir haben alle die gleiche Chance, Zweiter oder Dritter zu werden.» Gegen die Hessen eröffnen die Berliner die Saison am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn).

Am Samstagabend im Supercup war der Pokalsieger aus der Hauptstadt gegen den deutschen Meister Magdeburg bei der 31:38-Pleite in München chancenlos gewesen. «Das ist ein Realitätscheck für alle», sagte Gidsel. Trotzdem glaube er an eine gute Saison der Füchse.





Qualität bei Füchsen ist da

«Wir haben ein paar Spieler-Profile verloren, aber dadurch ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Das wird ein bisschen Zeit benötigen, denn wir haben jetzt vier Jahre mit der gleichen Formation gespielt. Das ist ein Prozess, aber ich bin eigentlich ganz sicher: Die Qualität ist da», sagte der Olympiasieger.

Dass aktuell nominell neben ihm nur zwei weitere Rückraumspieler im Kader stehen, beunruhigt Gidsel nicht. Er mache sich nicht so viele Sorgen wegen Belastung oder Müdigkeit, wolle immer 60 Minuten spielen. «Wenn ich auf der Bank sitze, bin ich sauer. Deshalb passt das für mich perfekt», sagte er.