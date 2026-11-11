Potsdam (dpa) – Die Füchse Berlin sind mit einem souveränen Erfolg beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam ins Viertelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger siegte im Achtelfinale beim tapferen Zweitligisten mit 42:30 (23:14). Erfolgreichster Berliner Werfer in der MBS Arena war der dänische Welthandballer Mathias Gidsel mit 13 Toren.

Als Pokalsieger durften die Füchse in dieser Saison zwei Runden im Wettbewerb überspringen. Die Partien für die Runde der letzten Acht werden am Sonntag im Anschluss an das Bundesliga-Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und der SG Flensburg-Handewitt ausgelost. Die Füchse empfangen am Tag zuvor den THW Kiel.





Die Berliner und die Potsdamer kooperieren seit Jahren. Der VfL dient unter anderem als Entwicklungsstandort für junge Talente, die dort Spielzeit erhalten. Bob Hanning ist Geschäftsführer der Füchse und Head of Sport des VfL Potsdam. Zuvor trainierte er die Brandenburger sogar und führte sie für eine Saison in die HBL.