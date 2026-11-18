Berlin (dpa) – Die Füchse Berlin sind mit einer Niederlage in die Hauptrunde der Champions League gestartet. Der Handball-Bundesligist verlor beim dänischen Meister Aalborg HB mit 31:34 (16:18). Damit bleiben die Füchse als einziges Team der Gruppe I punktlos auf dem letzten Platz. Beste Berliner Werfer waren Tobias Gröndahl und Mathias Gidsel mit je acht Toren.

Die Gastgeber, mit Nationalspieler Juri Knorr in der Startformation, starteten mit viel Wucht und schienen die Füchse mit ihrer Physis förmlich zu überrollen. Nach neun Minuten lagen sie bereits mit 7:3 in Führung. Die Gäste hatten große Probleme, in der Offensive Lösungen zu finden. Und wenn sie dann mal durchkamen, scheiterten sie oft an Aalborg-Keeper Niklas Landin – darunter auch Tim Freihöfer mit einem Siebenmeter.





Aalborg zieht nach dem Seitenwechsel entscheidend davon

Füchse-Torhüter Lasse Ludwig bekam kaum eine Hand an die Bälle. Das änderte sich dann nach zehn Minuten. Nun war auch er mit Paraden dabei und sorgte mit dafür, dass die Gäste fünf Minuten vor der Pause die Partie gedreht hatten (16:15). Allerdings verspielten sie diese Führung zur Pause durch einen 0:3-Lauf. Die Füchse leisteten sich zu viele Fehler und fanden wieder kaum Mittel gegen die dänische Deckung. In der 46. Minute waren die Gastgeber auf 29:23 davongezogen. Die Berliner kamen noch einmal auf zwei Tore heran, mehr gelang aber nicht.