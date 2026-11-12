Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin stehen im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga am Samstag in der Max-Schmeling-Halle (15.55 Uhr/ARD, Dyn) gegen den Tabellenführer THW Kiel schon etwas unter Druck. «Wenn wir verlieren, könnte das wegweisend sein. Dann wird der Abstand zu Kiel schon sehr groß», sagte der Trainer des Tabellenfünften, Nicolej Krickau.

Die Füchse hätten bei einer Pleite schon fünf Minuspunkte mehr auf dem Konto als Kiel und könnten den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren. Das will der Pokalsieger auf jeden Fall vermeiden. «Wir wollen angreifen. Aber dafür müssen wir hundert Prozent auf die Platte bringen», forderte Nationalspieler Matthes Langhoff.





Füchse sehen Kiel wiedererstarkt

Der Respekt vor Kiel ist groß. «Sie spielen deutlich anders als in der vorigen Saison. Viel schneller, viel mehr Variabilität und mit mehr Stabilität», sagte Krickau. Deshalb spiele es auch keine Rolle, dass die Füchse die letzten vier Duelle mit Kiel allesamt gewinnen konnten. «Sie haben einen neuen Trainer und eine ganz andere Mannschaft. Das ist eine ganz andere Herausforderung», sagte Langhoff.

Krickau sieht einen wiedererstarkten Rekordmeister. «Eine viel komplettere Mannschaft mit einer starken Abwehr» will der Däne erkannt haben. Zudem spielt der Rekordmeister diese Saison nicht international, hat somit weniger Belastung – und dennoch einen tiefen Kader. «Das hilft natürlich, stabiler zu werden», sagte Krickau.

Abwehr wird gefordert sein

Keine guten Erinnerungen haben die Füchse zudem an Kiels Spielmacher Domen Makuc. Schon im Champions-League-Finale – da noch im Trikot des FC Barcelona – machte der Slowene den Berlinern das Leben schwer. «Er ist in einer Superverfassung mit einer sehr guten Spielsteuerung und Kreativität, die man selten hat», warnte Langhoff.

Deshalb sei es umso wichtiger, das eigene Spiel durchzudrücken. «Es wird wichtig sein, unser Tempospiel auf die Platte zu bekommen. Ohne das ist es für uns immer deutlich schwerer. Und das geht nur aus einer guten Abwehr heraus», sagte Langhoff.