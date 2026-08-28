Berlin (dpa/bb) – Bei den Füchsen Berlin gab es nach dem hart erkämpften 33:31-Auftaktsieg in der Handball-Bundesliga gegen die MT Melsungen vor allem zwei Gewinner. Zum einen Rückraumspieler Matthes Langhoff, zum anderen Keeper Andreas Palicka. Vor allem der schwedische Torwart hatte mit seinen Paraden die Füchse auf die Siegerstraße geführt. «Besonders in der ersten Phase. Wenn er einen guten Anfang kriegt, dann spürt man auch sofort die Energie von ihm. Und das war ganz entscheidend für die ganze Halle», lobte Trainer Nicolej Krickau den Neuzugang.

Palicka treibt Füchse an

Nach der ernüchternden Supercup-Pleite fünf Tage zuvor gegen Magdeburg war es in der ersten Hälfte vor allem der 40-Jährige, der mit seinen Paraden und Emotionen sein Team nach vorn peitschte. «Ich spiele viel mit Herz. Ich bin zwar seit über 20 Jahren unterwegs, aber irgendwie fühle ich mich nicht wie 40. Ich genieße das, mit den Fans im Rücken», sagte Palicka am Donnerstagabend.





Sein Auftritt half dem Team, den Rhythmus zu finden. Zeitweise überrollten die Berliner die Gäste aus Hessen. «So stellen wir uns das vor. Das ist der Anspruch und das Level, was wir auch in den kommenden Spielen erreichen wollen», sagte Langhoff, der mit seinen neun Toren einen weiteren wesentlichen Beitrag zum gelungenen Saisonauftakt beitrug.

Langhoff bester Füchse-Schütze

Von Füchse-Boss Bob Hanning schon zu Beginn der Vorbereitung als Nachfolger von Welt- und Europameister Lasse Andersson auserkoren, stand Langhoff deshalb besonders im Fokus der Beobachter. Das kümmert den 24-Jährigen aber gar nicht. «Meine Freundin liest das. Aber ich gebe da nicht so viel drauf», sagte der Nationalspieler, der sich selbst keinen unnötigen Druck machen will.

Scheint bisher zu klappen, denn Langhoff lieferte. Auch das Zusammenspiel mit Mittelmann Tobias Gröndahl zeigte sich verbessert. Der Ball lief wieder deutlich schneller durch die Berliner Reihen. «Wenn der Ball so läuft, dann kommt das so ein bisschen, dass man entsprechend auch die Chancen kreiert. So muss es weitergehen», sagte Langhoff.

«Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir jetzt da sind», ergänzte Palicka. Der nächste Gegner am kommenden Donnerstag heißt dann allerdings erneut SC Magdeburg.