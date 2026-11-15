Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin hatten in den letzten Jahren meist mit ihrer überragenden Offensive ihre Spiele gewonnen und Titel gewonnen. Umso erstaunlicher war es, dass nach dem 28:25 daheim im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga die Abwehr im Fokus stand. «Eine außergewöhnliche Leistung. Wir haben es endlich einmal erreicht, ein Spiel über die Abwehr zu gewinnen. Das war erst das zweite Mal in dieser Saison», sagte Trainer Nicolej Krickau am Samstag.

Kein echtes Duell Ludwig gegen Wolff

Und hinter der Abwehr stand zudem noch mit Torwart Lasse Ludwig der Matchwinner der Partie. «Wenn Lasse so eine Leistung bringt, gibt er uns bessere Voraussetzungen für den Gegenstoß. Und das war am Ende der Schlüssel für die zweite Halbzeit», sagte Krickau. Mit insgesamt 17 Paraden brachte der Berliner Keeper die Kieler zeitweise zur Verzweiflung.





Das Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Andreas Wolff hat der 24-Jährige klar für sich entschieden. Obwohl es gar kein echtes Duell war. Denn Wolff saß lange auf der Bank und kam erst in den letzten zehn Minuten, als die Partie schon gekippt war. «Es war davor auch ein Extra-Ansporn gegen einen der besten Torhüter der Welt seine Leistung zu sagen», sagt Ludwig. Wolff habe ihm nach dem Spiel aber kurz gratuliert, berichtete der Berliner.

Füchse mit größerem Willen

Mit dem Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer aus Kiel haben sich die Füchse wieder an die Spitzengruppe herangerobbt. «Wir sind wieder voll drin. Das würde anders aussehen, wenn wir verloren hätten», sagte Welthandballer Mathias Gidsel mit Blick auf die Punktelage.

Statt schon fünf Minuspunkte auf Kiel zu bekommen, ist es jetzt nur noch einer. «Wir wussten um unsere Punktelage», sagte Ludwig. Diesen Druck konnten sie in viel Willen und Emotionen umwandeln. Trotz Halbzeitrückstand konnten sie so die Partie noch drehen. «Es war sicher nicht unser bestes Spiel. Aber von unserem Siegeswillen her, war das absolut ein Höhepunkt von uns in dieser Saison», sagte Gidsel.