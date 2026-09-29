Berlin/Kairo (dpa) – Zwei Tage nach der bitteren 33:34-Pleite gegen Veszprém aus Ungarn hat Handball-Bundesligist Füchse Berlin auch sein letztes Gruppenspiel bei der Club-WM verloren. Vor den Toren Kairos unterlagen die Berliner überraschend dem Gastgeber Al-Ahly SC mit 27:30 (14:16).

Damit geht es am Donnerstag gegen den brasilianischen Vertreter E.C. Pinheiros nur noch um den enttäuschenden fünften Platz (14.00 Uhr/Solidsport). Beste Berliner Werfer waren Matthes Langhoff mit acht und Aymeric Zaepfel mit sieben Toren.





Bei den Füchsen saß Mathias Gidsel nur auf der Bank. Und ohne den Welthandballer verwarfen die Füchse ihre ersten beiden Angriffe und liefen so gleich einem Rückstand hinterher. Die Berliner taten sich im Angriff sehr schwer, überhaupt Lücken gegen die robusten Ägypter zu finden. Schon nach gut vier Minuten lagen sie 2:5 zurück.

Füchse liegen gesamte zweite Hälfte zurück

Die Berliner blieben zwar weiter dran, gingen auch selbst mal kurz in Führung, aber es blieb nur Stückwerk. Die Fehlerquote im Angriff blieb hoch und auch die Defensive zeigte sich zu oft zu löchrig. Immer wieder klafften dort große Lücken, so dass Al-Ahly zu einfachen Toren kam. Da war Keeper Lasse Ludwig fast auf verlorenem Posten.

Gidsel blieb auch nach dem Seitenwechsel draußen, und der Füchse-Rückstand wuchs auf fünf Treffer an (15:20). Die Berliner kämpften zwar, kamen auch wieder auf einen Treffer heran, verpassten aber den Ausgleich. In der Schlussphase vergaben sie – wie schon gegen Veszprém – aber wieder zu viele Chancen und verloren am Ende verdient.