Berlin/Kairo (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben das Finale des Super Globes so gut wie verpasst. Der Handball-Bundesligist verlor vor den Toren Kairos das Spitzenspiel gegen das ungarische Starensemble von Veszprém HC trotz zeitweiliger Fünf-Tore-Führung mit 33:34 (19:16). Im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen die Gastgeber von Al-Ahly dürfte es somit nur noch um das Erreichen des Spiels um Platz drei gehen. Beste Berliner Werfer war Mathias Gidsel mit neun Toren.

Die Füchse taten sich zunächst schwer, offensiv in die Partie zu finden. Sie fanden kaum Lücken und mussten fast sechseinhalb Minuten auf ihren ersten Treffer warten. Dafür arbeiteten sie defensiv sehr gut, so dass der Rückstand nur knapp blieb. Das lag auch an Keeper Lasse Ludwig, der mit zahlreichen Paraden glänzte.





Füchse-Keeper Ludwig hält vier Siebenmeter

Und das brachte den deutschen Pokalsieger mehr und mehr in den Spielfluss. In der 12. Minute gingen die Berliner dann erstmalig in Führung (7:6). Die Ungarn bissen sich nun die Zähne an Ludwig aus und die Füchse konnten sich auf fünf Tore absetzen (15:10). Erst als Mikael Appelgren für den bis dahin glücklosen Emil Nielsen ins Tor von Veszprém kam, konnten sie bis zur Pause wieder etwas verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel hagelte es Zeitstrafen für die Füchse und Veszprém glich nach gut 40 Minuten wieder aus (24:24). Die Berliner blieben dank Ludwig – der vier Siebenmeter parierte – aber weiter knapp vorn. Doch in der Schlussphase vergaben die Füchse zu viele Chancen. Sechs Sekunden vor Ende kassierten sie dann doch noch durch Nedim Remili den entscheidenden Treffer.