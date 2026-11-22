Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga am Spitzentrio dran. Die Berliner gewannen nach hartem Kampf bei Frisch Auf Göppingen mit 32:31 (17:14). Damit bleibt das Team von Trainer Nicolej Krickau Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit 13 und Tobias Gröndahl mit sieben Toren.

Die Gäste aus der Hauptstadt fanden dank guter Effektivität besser ins Spiel und übernahmen gleich die Führung. Die Torhüter auf beiden Seiten waren zunächst kein Faktor, aber die Füchse profitierten von einigen Fehlern der Gastgeber. Bis zur 11. Minute hatten sie sich auf 9:5 abgesetzt.





Füchse verspielen mehrfach Führung

Und nur sechs Minuten später wurden es sogar fünf Tore (12:7). Dann aber kam Göppingen-Keeper Julian Buchele, an dem die Berliner nun einige Male scheiterten. So kamen die Gastgeber wieder etwas heran. In den letzten Sekunden hielt Füchse-Keeper Andreas Palicka zumindest eine Drei-Tore-Führung zur Halbzeit fest.

Doch kurz nach dem Seitenwechsel glich Göppingen aus (19:19). Siebeneinhalb Minuten vor Ende lagen die Füchse sogar erstmalig 28:29 zurück. Sie schlugen aber zurück, lagen zwei Minuten vor Ende wieder mit zwei Toren vorn (32:30). Und doch mussten sie bis zum Ende zittern, denn Göppingen bekam in der letzten Sekunde noch die Chance zum Ausgleich. Aber Frank Lastro warf über das Tor.