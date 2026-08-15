Berlin/Nordhorn (dpa/bb) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat beim HSG Premium Cup in Nordhorn das Finale erreicht. Der Pokalsieger gewann bei diesem Test-Turnier sein Halbfinale gegen den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain mit 31:28 (14:10). Am Sonntag treffen die Berliner im Finale (16.30 Uhr/Dyn) auf den Sieger der zweiten Halbfinalpartie zwischen Gastgeber HSG Nordhorn-Lingen und dem FC Barcelona.

Ohne den nach seiner Fuß-Operation fehlenden Nationalspieler Nils Lichtlein stand das Team von Trainer Nicolej Krickau zu Beginn sehr gut in der Defensive. Überragender Mann der ersten Hälfte war Neuzugang Andreas Palicka im Berliner Tor. Der Schwede sorgte dafür, dass die Füchse über die gesamte Partie in Führung lagen.





Füchse können sich auf Gidsel verlassen

Dafür hakte es im Angriff. Die Füchse leisteten sich einige technische Fehler und ließen zu viele Würfe liegen. Verlassen konnten sich die Berliner aber einmal mehr auf Welthandballer Mathias Gidsel, der mit zwölf Toren bester Schütze war.

«Wir spielen eine gute Defensive und kommen so in unser Tempospiel. Mit der Hitze haben dann aber unsere Kräfte auch ein bisschen nachgelassen. Mit der zweiten Halbzeit sind wir nicht komplett zufrieden», sagte Palicka.

Am nächsten Samstag bestreiten die Füchse dann im Supercup gegen Meister SC Magdeburg (18.00 Uhr/Dyn) ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison.