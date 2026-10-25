Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben nach zuletzt zwei Niederlagen in der Handball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Berliner gewannen am Sonntag vor 8.803 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen Schlusslicht HSG Wetzlar mit 36:30 (18:14). Die Füchse rangieren damit auf Platz sechs. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zwölf sowie Leo Prantner und Tobias Gröndahl mit je fünf Toren.

Nach einjähriger Verletzungspause stand Rückraumspieler Fabian Wiede im Kader. Dafür fehlte erneut Nationalspieler Nils Lichtlein wegen Schulterproblemen. Ohne ihren Spielmacher gingen die Gastgeber zwar nach dem 3:3 in Führung, leisteten sich aber auch einige technische Fehler, so dass die Gäste zunächst dranblieben.





Füchse setzen sich nach Seitenwechsel ab

In der 21. Minute feierte Wiede dann unter großem Jubel sein Comeback – und erzielte kurz danach auch seinen ersten Saisontreffer. Die Füchse kamen nun dank guter Arbeit der Abwehrformation um Kapitän Max Darj, dessen Vertrag am Saisonende nicht verlängert wird, vermehrt zu Ballgewinnen und setzten sich bis zur Pause auf vier Tore ab.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Wetzlar noch einmal auf drei Tore, aber dann bestraften die Füchse die Fehler der Gäste eiskalt und zogen bis zur 42. Minute auf acht Tore davon (27:19). Anschließend brachten die Berliner den Vorsprung souverän ins Ziel.