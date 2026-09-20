Düsseldorf (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga ihren vierten Saisonsieg geholt. Der Pokalsieger gewann beim Bergischen HC souverän mit 37:26 (15:9). Damit bleiben die Füchse dem Spitzentrio der Liga auf den Fersen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit elf und Tobias Gröndahl mit zehn Toren.

Die Gäste aus der Hauptstadt übernahmen zwar von Beginn an die Führung in der Partie, hatten allerdings in der Offensive einige Probleme, ins Tempo zu kommen. Ihr erster Treffer aus dem Spiel fiel erst nach über sechs Minuten. Besonders Welthandballer Gidsel wurde eng gedeckt und kam kaum zur Entfaltung. Das brachte aber Räume für andere, wie Gröndahl, der allein sieben der ersten zehn Tore der Gäste warf.





Füchse setzen sich in der Schlussphase ab

Dafür stand die Defensive deutlich besser und der BHC erlaubte sich zu viele technische Fehler. So konnte Berlin die Führung bis zur Halbzeit kontinuierlich ausbauen. In der 13. Minute musste Keeper Andreas Palicka mit einem Cut an der Hand aus der Halle. Aber Lasse Ludwig vertrat den Schweden mit einigen starken Paraden gut.

Gleich nach dem Seitenwechsel wuchs der Vorsprung auf sieben Tore an (17:10). Anschließend leisteten sich die Füchse zwar eine kurze Schwächephase und der BHC kam wieder auf drei Tore heran. Aber die Berliner waren immer in der Lage, einen Gang hochzuschalten.