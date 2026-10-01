Berlin/Kairo (dpa/bb) – Zumindest zum Abschluss des IHF Super Globe durften die Füchse Berlin noch einmal jubeln. Im Spiel um Platz fünf bezwang der Handball-Bundesligist vor den Toren Kairos den brasilianischen Vertreter E.C. Pinheiros 31:27 (17:13).

Durch die Niederlagen gegen Veszprém und Al-Ahly wurde zuvor eine bessere Platzierung verspielt. Beste Berliner Werfer waren Tobias Gröndahl mit sieben, sowie Aitor Arino, Mijajlo Marsenic und Matthes Langhoff mit je fünf Toren.





Wie schon gegen Al-Ahly saß Mathias Gidsel wegen eines schmerzhaften Pferdekusses nur auch der Bank. Ohne den Welthandballer brauchten die Füchse etwas, um in die Partie zu kommen. Die erste Führung gab es erst nach gut fünf Minuten (3:2).

Ludwig mit zahlreichen Paraden

Und auch anschließend stotterte immer wieder der Offensivmotor: Sieben Minuten lang gelang kein Treffer. Keeper Lasse Ludwig hielt sein Team jedoch mit zahlreichen Paraden in Führung. Erst kurz vor dem Seitenwechsel konnten sich die Füchse wieder etwas mehr absetzen.

Aber auch danach agierten die Berliner glanzlos und taten nicht mehr als nötig. Die Fehlerquote war weiter hoch, aber auf Ludwig weiter Verlass – er kam auf 18 Paraden. So geriet der Sieg der Füchse nie in Gefahr.