Kairo (dpa) – Die Füchse Berlin müssen auf ihren Starspieler Mathias Gidsel verzichten. Der Welthandballer aus Dänemark hatte bereits das mit 27:30 verloren gegangene Gruppenfinale gegen Al Ahly bei der Club-WM in Kairo nur von der Bank aus betrachten können.

«Er wurde gegen Al Ahly nicht geschont, weil er müde war oder Pause brauchte, sondern weil er schlichtweg nicht spielen konnte», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning der «Sport-Bild». Die Füchse bestätigten den Ausfall.





Der 26 Jahre alte Rückraumspieler soll sich bei der knappen Niederlage gegen Vezprem einen schmerzhaften Pferdekuss am Oberschenkel zugezogen haben, weshalb er laut Hanning den Berlinern auch beim Spiel um den fünften Platz gegen Pinheiros aus Brasilien fehlen wird.

Ob in dieser Woche überhaupt noch mit Gidsel zu rechnen ist, ist unklar. «Wir tun alles, damit wir ihn fit fürs Wochenende bekommen. Aber auch das ist nicht sicher, dass er gegen Bietigheim spielen kann», sagte Hanning. Die Füchse treten am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) beim Aufsteiger an.