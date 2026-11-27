Berlin (dpa) – Die Handballer der Füchse Berlin haben die Aufholjagd in der Champions League eröffnet und drängen zurück in den engeren Kreis der Viertelfinalkandidaten. «Jedes Spiel in dieser Gruppe ist jetzt ein Finale für uns», sagte Torhüter Andreas Palicka nach dem 33:29 im deutschen Duell mit der MT Melsungen. «Wenn wir guten Handball spielen, können wir jede Mannschaft auf der Welt schlagen.»

Die Berliner sind mit zwei Punkten zwar weiterhin Tabellenletzter, liegen aber nur noch einen Zähler hinter dem Viertplatzierten Wisla Plock. Weil die übrigen beiden Partien der Gruppe jeweils unentschieden endeten, können die Füchse mit einem Sieg im nächsten Duell gegen Paris Saint-Germain den Rückstand auf die zweitplatzierten Franzosen auf zwei Punkte verkürzen.





Gidsel: «Müssen diese Gruppe attackieren»

Sechs Spiele bleiben den Berlinern noch, um einen der ersten vier Plätze in der Sechsergruppe zu belegen und damit ins Viertelfinale einzuziehen. Für den Tabellenfünften geht es im Achtelfinale der European League weiter. Der Gewinn des zweitklassigen Wettbewerbs garantiert die erneute Teilnahme an der Königsklasse. Der Sechste scheidet aus dem Europapokal aus.

«Wir haben alles in unserer eigenen Hand. Wir müssen diese Gruppe attackieren, weil wir kommen von ganz hinten», sagte Welthandballer Mathias Gidsel, der gegen die Nordhessen 14 Tore erzielt hatte. Der Däne rechnet bis zum Ende der Hauptrunde mit einem engen Rennen um die Viertelfinalplätze.

Hanning fordert Leistungssteigerung

Auch Geschäftsführer Bob Hanning sieht die Chance, mit einem Sieg gegen Paris wieder den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen. Aber dafür müsse die Mannschaft besser spielen, mahnte der 58-Jährige. Vor allem der Einbruch nach einem zwischenzeitlichen Acht-Tore-Vorsprung gegen Melsungen ärgerte Hanning.

«Wenn wir es schlecht gemacht haben, haben wir es geschafft, die nächste Aktion noch schlechter zu machen und das zum Maßstab genommen, um es noch schlechter zu machen. Und das haben wir fünfmal hintereinander konsequent durchgezogen. Na herzlichen Glückwunsch. Du darfst eine Mannschaft nicht einladen», erklärte der Füchse-Boss.