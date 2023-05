Magdeburg (dpa) – Der frühere DDR-Handball-Nationalspieler Wolfgang Lakenmacher ist tot. Das gab sein ehemaliger Verein SC Magdeburg am Freitag bekannt. Wie der Club aus Familienkreisen erfuhr, starb Lakenmacher in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 79 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Der ehemalige Kreisläufer spielte 198 Mal für die DDR-Auswahl und wurde mit dieser zweimal WM-Zweiter. Mit dem SC Magdeburg gewann er 1970 und 1977 die Meisterschaft.

Lakenmacher galt in seiner aktiven Zeit zwischen 1967 und 1977 als einer der besten Kreisläufer der Welt. Nach seiner Karriere wurde er Trainer und betreute nach der Wende auch Bundesligist TV Großwallstadt, der ihn aber bereits nach dreimonatiger Zusammenarbeit wieder beurlaubte. Auch heute noch taucht der Name Lakenmacher in den Ergebnislisten und Aufstellungen auf. Enkelin Mia ist Handball-Nationalspielerin beim Buxtehuder SV, Enkel Fynn Fußball-Profi beim TSV 1860 München.