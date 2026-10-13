Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg beginnt der Dienstag gebietsweise mit leichtem Frost und Nebel. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nach der Nebelauflösung scheint zunächst die Sonne, später ziehen von Westen her mehr Wolken auf. Am frühen Abend fällt in Westbrandenburg etwas Regen, die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es bedeckt, von Westen nach Osten zieht Regen durch. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Wolken und Sonne ab, am Abend wird es teils heiter. Es bleibt meist trocken bei 17 bis 19 Grad. Für die Nacht zum Donnerstag erwarten die Meteorologen einen gering bewölkten Himmel und örtlich Nebel bei Tiefstwerten zwischen 7 und 4 Grad. Am Donnerstag löst sich der Nebel auf, es wird wolkig bis heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 19 Grad.



