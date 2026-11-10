Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Frost und Nebel bestimmen am Dienstag den Morgen in Berlin und Brandenburg. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Mittwoch ist in der südöstlichen Hälfte Brandenburgs örtlich Glätte nicht ausgeschlossen.

Der Dienstag verläuft bewölkt und teils neblig-trüb. Örtlich fällt etwas Regen, im Tagesverlauf sind kurze Wolkenauflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 2 bis minus 1 Grad. Am Mittwoch ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem in den mittleren und südlicheren Landesteilen regnet es länger anhaltend leicht. Das Thermometer steigt auf 3 bis 5 Grad.





In der Nacht zum Donnerstag bleiben die Wolken, vielerorts ist es neblig-trüb. Im Süden regnet es weiter, die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 0 Grad im Norden Brandenburgs. Am Donnerstag wechseln sich Wolken ab, der Regen zieht südwärts ab. Es wird bis zu 7 Grad warm.