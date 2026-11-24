Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Frost und örtliche Glätte, dazu vereinzelt schwache Schneeschauer: So beginnt der Dienstag in Berlin und Brandenburg. Bis zum Vormittag gibt es gebietsweise leichten Frost um minus 1 Grad, durch Reif oder überfrierende Nässe kann es glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich ist vorübergehend sogar eine dünne Schneedecke nicht ganz ausgeschlossen. Tagsüber überwiegen die Wolken, es bleibt meist trocken, nur vereinzelt fallen schwache Schneeregen- oder Schneeschauer.

Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf minus 2 bis minus 5 Grad. Verbreitet herrscht leichter bis mäßiger Frost, vereinzelt droht Glätte. Am Mittwoch ziehen Wolken durch, zeitweise zeigt sich die Sonne, Niederschlag fällt nicht. Das Thermometer erreicht 0 bis 2 Grad.



