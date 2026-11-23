Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Frost und örtliche Glätte bestimmen die kommenden Tage in Berlin und Brandenburg. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Montag bleibt es in der Westhälfte demnach wolkig, im Osten fällt gebietsweise Regen, Schneeregen oder Schnee. Die Höchstwerte sollen zwischen 2 und 4 Grad liegen.

Für den Beginn der Nacht zum Dienstag sind stark bewölkter Himmel und einzelne Schneeschauern vorhergesagt. Dabei besteht laut DWD Glättegefahr, die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 2 Grad. Der Dienstag verläuft den Angaben zufolge weitgehend trocken, mehr als 1 bis 3 Grad sind nicht drin. Zum Mittwoch hin wechseln sich Wolken und Aufheiterungen ab, es bleibt trocken, wie der DWD weiter mitteilte. Dabei geht es auf minus 2 bis minus 4 Grad zurück.



