Potsdam (dpa/bb) – Sonnenschein und die herbstliche Farbenpracht haben zahlreiche Brandenburger an die frische Luft gelockt. Viele nutzten das gute Wetter zum Pilze sammeln in den Wäldern. Zig Familien zog es zur Kürbisausstellung nach Klaistow. «Der Zulauf ist bei uns aktuell super», sagte eine Sprecherin des Spargelhofs. Aktuell wird etwa ein Grusel-Labyrinth und die Eislaufbahn angeboten.

Auch der Martinimarkt in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) war zum Wochenende gut gefüllt. Man erhoffe sich nochmal ein gutes Geschäft, sagte einer der Schausteller. Der Markt findet jedes im Herbst statt und lockt regelmäßig Tausende Besucher in die Stadt am Ruppiner See.





Der Gegensatz zwischen Nachttemperaturen und dem teils sonnigen Tag war besonders am Morgen sichtbar. In der Nacht wurde es vielerorts schon frostig. Die Herbstblätter waren teils mit Raureif überzogen. Für die Nacht zu Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst ebenso vielerorts mit einem klaren Himmel und Tiefstwerten zwischen -5 und 0 Grad. Im Verlauf der Nacht kommt es demnach gebietsweise zu Nebel. Verbreitet wird mit Frost gerechnet.