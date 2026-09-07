Hennigsdorf (dpa) – Mit seinem Hund Keks lebt er im blauen Bauwagen: Schon seit 20 Jahren ist Fritz Fuchs aus der ZDF-Kindersendung «Löwenzahn» nicht mehr wegzudenken. Es geht um Natur, Umwelt und Technik – und allerlei Zwischenmenschliches. Damit begeistert der Schauspieler Guido Hammesfahr – nach vielen Jahren mit Peter Lustig – weiterhin regelmäßig kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am Set im brandenburgischen Hennigsdorf verrät Hammesfahr, was ihn so fesselt an der Serie: «Wir haben immer einen kompletten Ablauf und einen emotionalen Bogen.» Das mache es für ihn als Schauspieler spannend – und wie ein Geschenk. Auch dass viel im Freien rund um den Bauwagen im fiktiven Ort Bärstadt gedreht werde, mache viel aus. «Ich bin jetzt seit 20 Jahren draußen unterwegs. Das hat mein Leben sehr positiv verändert», sagt Hammesfahr.





Vorgänger Peter Lustig bekam sogar das Bundesverdienstkreuz

Auch Yasemin, gespielt von Sanam Afrashteh, ist regelmäßig in der Serie dabei. Sie betreibt einen Imbiss-Anhänger und ist die beste Freundin von Fritz Fuchs. Manchmal passt sie auf den Hund Keks und den Bauwagen auf. «Ich war vor meinem ersten Drehtag bei Löwenzahn furchtbar aufgeregt», berichtet Afrashteh. Geholfen habe ihr, dass es von Anfang an unkompliziert gewesen sei zwischen ihr und Hammesfahr. «Wir mussten gar nicht behaupten, eine Freundschaft zu spielen. Es war einfach so.»

Sein Vorgänger Peter Lustig – so hieß er im echten Leben wie vor der Kamera – war 25 Jahre lang bei «Löwenzahn» dabei. Mit Latzhose und Nickelbrille ausgestattet hat er in der Sendung schon damals einfach und verständlich die Welt erklärt – bis zum Jahr 2005. Danach übernahm Hammesfahr mit der Folge «Verblüffende Entdeckung in Bärstadt» am 8. Oktober 2006. Später wurde Lustig sogar mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.