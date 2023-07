Potsdam (dpa/bb) – Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres in Berlin und Brandenburg werden am Sonntag Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad erwartet. Am Samstag waren in Berlin-Tempelhof 35,5 Grad und im brandenburgischen Lübben im Spreewald sogar 36,9 Grad Höchsttemperatur gemessen worden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag.

Am Sonntag wechseln sich ab dem Mittag Sonne und Wolken ab und es bleibt trocken. Der Wind frischt im Tagesverlauf zunehmend auf, im Norden Brandenburgs kann es mitunter böig werden. Zum Abend nimmt der Wind allmählich ab

In der Nacht zum Montag wird es wolkig und trocken bei Temperaturen zwischen 16 und 12 Grad. Am Montag wird es trotz Quellwolken häufig sonnig. Im Norden der Region kann es mancherorts schauerartig regnen oder kurz gewittern. Größtenteils bleibt es laut DWD aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 30 Grad, in Berlin um 28 Grad. Es weht ein frischer Wind aus Südwesten, lokal mit Windböen.

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 15 bis 12 Grad. Der Dienstag wird erneut freundlich und oft wolkig bei Höchsttemperaturen um 25 Grad.