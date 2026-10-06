Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin muss auch nach der Länderspielpause mit einem schmalen Kader auskommen. Zwar kehrte Verteidiger Marvin Friedrich in das Mannschaftstraining zurück, dafür musste Stürmer Emmanuel Latte Lath die erste Einheit in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Aufsteiger SV Elversberg am Samstag (15.30 Uhr/DAZN und Sky) vorzeitig beenden und verließ mit scheinbaren muskulären Problemen das Training.

Individuell trainierten derweil der seit der Vorbereitung fehlende Stürmer Andrej Ilic sowie Außenspieler Josip Juranovic. Stürmer Oliver Burke trainierte zwar eine Stunde im Kreise der Kameraden mit, beendete die Einheit aber vorzeitig. Ob das Trio gegen den starken Aufsteiger aus dem Saarland auflaufen kann, bleibt offen. Ganz ohne Training blieben Stanley Nsoki sowie Nachwuchs-Nationalspieler Linus Güther, der nach seinen drei Länderspielen geschont wurde.



