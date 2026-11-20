Berlin (dpa) – Im Rahmen der Jugendproteste haben sich in Berlin am Abend nach Polizeiangaben rund 300 Menschen am Kottbusser Tor versammelt. Unter dem Titel «Merz muss weg» demonstrierten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere gegen die Einführung einer Wehrpflicht.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben einer Polizeisprecherin verlief die Versammlung aber zunächst friedlich.





Am Nachmittag waren bereits Tausende dem Aufruf der Gruppe «Gen Z regelt» zum friedlichen Protest gefolgt. Nach Polizeiangaben beteiligten sich rund 4.000 junge Menschen an einem Protestzug von Berlin-Mitte über Friedrichshain bis nach Kreuzberg. Ein Sprecher von «Gen Z regelt» sprach von bis zu 15.000 Demonstranten.