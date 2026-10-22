Berlin (dpa/bb) – Für die 11.000 Bände der Berliner Friedensbibliothek werden dringend neue Räume gesucht. Die Bibliothek ist momentan noch in den Räumen im Haus der Demokratie in der Greifswalder Straße untergebracht, wie die Kapelle der Versöhnung mitteilte. Demnach sollen sich die neuen Räume auf dem Gebiet der Landeskirche befinden und eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit besitzen.

Die Bibliothek besteht aus rund 30 laufenden Regalmetern Büchern und zusätzlich 25 Regalmetern Archiv. Themen sind unter anderem Geschichte und Politik, Erziehung und Psychologie, Fotografie und Kunst, aber auch Theologie, Philosophie und Soziologie sowie Kinder- und Jugendliteratur.





Die Bibliothek ist den Angaben zufolge eine Einrichtung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo) und wurde offiziell im April 1985 eröffnet. Bis in die 1990er-Jahre sei sie sehr stark genutzt worden, da sie viele in der DDR nur schwer zugängliche oder erhältliche Titel enthielt, für etliche Bücher existierten sogar längere Wartelisten.