Hoppegarten (dpa/bb) – Eine 60 Jahre alte Frau ist in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) von zwei Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, überquerte die Frau am Mittwochabend eine Straße, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die 60-Jährige stürzte und wurde daraufhin von einem zweiten Wagen überrollt. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen, so der Sprecher.

Der Fahrer des zweiten Autos flüchtete vom Unfallort. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall in Höhe eines Bahnübergangs. Die Gleise und die Straße waren für etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.



