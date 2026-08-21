Gräfenhainichen (dpa) – Eine Frau ist am Bahnhof in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) von einem durchfahrenden ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Die 45-Jährige erlag in der Nacht an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war zunächst unklar, warum die Frau erfasst wurde. Es deute jedoch viel auf einen Unfall hin, sagte eine Polizeisprecherin. Der Vorfall ereignete sich am Bahnsteig.

Die Bahnstrecke zwischen Wittenberg und Leipzig war über mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Zug Richtung Berlin, nach dem Vorfall aber nicht weiter. Die Fahrgäste wurden mit einem anderen Zug ans Ziel gebracht.



