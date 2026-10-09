Berlin (dpa/bb) – Nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Berliner Stadtteil Wedding geht die Polizei von einer Fahrerflucht aus. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 9.45 Uhr Alarm geschlagen, weil eine Frau verletzt auf der Holländerstraße lag. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie noch vor Ort.

Ersten Zeugenaussagen und Ermittlungen zufolge könnte die Frau von einem unbekannten Fahrer mit einem Fahrzeug angefahren worden sein. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage, dass man derzeit von einer Fahrerflucht ausgehe. Die Ermittlungen laufen.



