Berlin (dpa/bb) – Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einer Frau in Berlin-Tempelhof das Kopftuch vom Kopf gerissen und sie rassistisch beleidigt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt zu der Attacke am Montagnachmittag in der Werderstraße, wie die Polizei heute mitteilte.

Nach Angaben der 30-Jährigen habe der Mann sie von hinten zu Boden gebracht und ihr danach mit der Faust in den Bauch geschlagen. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten. Zudem habe er an ihrem Kopftuch gerissen und sie beleidigt. Als die Frau wieder aufstehen wollte, hielt er sie demnach an den Armen fest und verletzte sie.

Die Frau rief die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Angreifer in der Nähe nicht mehr. Eine medizinische Behandlung wollte die Frau nicht. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.