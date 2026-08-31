Erkner (dpa) – Ein Mann soll am Morgen eine Frau in der Innenstadt von Erkner in Brandenburg getötet haben. «Ein Mann soll hier nach ersten Erkenntnissen eine Frau im öffentlichen Verkehrsraum attackiert und dabei schwer verletzt haben», teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Frau starb wenig später trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen an ihren Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete nach Polizeiangaben vom Tatort. Er wurde später durch Polizisten gestellt und festgenommen. Die Beamten ermitteln nun. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.