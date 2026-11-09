Lübben (dpa/bb) – In einem Waldgebiet im Spreewald ist eine Frau angegriffen und schwer verletzt worden. Der Frau seien in Lübben mehrere Stichverletzungen zugefügt worden. Dennoch habe sie sich am Sonntagvormittag selbst ins Krankenhaus begeben, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost mit. Dort sei sie notoperiert worden.

Anschließend sei ein Verdächtiger im Stadtgebiet gefasst und vorläufig festgenommen worden. Weitere Angaben etwa zur Tatwaffe und den Hintergründen der Tat machte der Sprecher zunächst nicht.



