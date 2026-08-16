Berlin (dpa) – Der favorisierte Fragolino Rosso hat das 131. Deutsche Traber-Derby gewonnen. Im mit 278.760 Euro dotierten Finale auf der Trabrennbahn Mariendorf dominierte der vierjährige Hengst mit Robin Bakker im Sulky in der Rekordzeit von 1:10,6 Minuten die Konkurrenz nach Belieben.

Zweiter wurde Stallgefährte Blizzard Diamant, der vom schwedischen Derbysieger Mats Djuse gesteuert wurde. Den dritten Platz belegte Lugano Cortina mit Björn Groop.





Für den Niederländer Bakker war es bereits der siebte Triumph in Mariendorf. Dabei musste sich der 43-Jährige vor dem Derby entscheiden, da er sowohl den Hengst als auch den Wallach pilotiert hatte.

«Die Entscheidung war nicht einfach, aber du musst dann deinem Gefühl folgen», sagte Bakker im Winner-Circle über die Entscheidung für den Derbysieger. «Fragolino Rosso ist nicht normal.»