Hoppegarten (dpa) – Der französische Jockey Hugo Boutin hat mit dem sechsjährigen Hengst Best of Lips das Fürstenberg-Rennen in Hoppegarten gewonnen. Der 24-Jährige sicherte sich vor 6.600 Zuschauern den lukrativen Sieg in dem mit 55.000 Euro dotierten Rennen der Europa-Gruppe III über 2.400 Meter in der Zeit von 2:28,9 Minuten nur hauchdünn.

Nach Zielfoto um Nasenspitze fing der 119:10 Außenseiter den 28:10-Favoriten Tünnes (Andrasch Starke) auf den letzten Metern ab. Auf dem dritten Platz blieb Mr Hollywood (Thore Hammer Hansen) nur um Kopflänge geschlagen.

«Ich hatte einen perfekten Rennverlauf. Mein Pferd hat zum Schluss noch einmal kräftig angezogen», sagte Boutin (bisher 150 Siege). Er arbeitet zur Hälfte in Frankreich und in Deutschland bei Trainer Andreas Suborics, der Best of Lips in Köln trainiert. Besitzer und Züchter des Siegers ist der Leipziger Unternehmer Hans-Dieter Lindemeyer.